Збулася мрія: Леся Нікітюк показала, як "полювала" на трюфелі в Тоскані

На пошуки рідкісного делікатесного гриба ведуча вирушила в тому ж вбранні, що і гуляла по місту. Так, Леся вибрала чорні лосини і облягаючу водолазку, які доповнила картатим червоно-чорним пальто, лакованими чорними черевиками і оригінальним капелюхом-панамою в чорно-зелену клітку.

Нікітюк позувала разом зі спеціально навченою собакою, яка допомогла їй шукати трюфелі.

А на наступному фото похвалилася досить великим знайденим грибом, а також показала їх провідника-єгеря.

"Друзі привіт!!! Нарешті я прилетіла на славнозвісну "Охоту на білий трюфель". Це була моя мрія!!! Я як справжня леді з манікюром, колупалась в Тосканській землі разом з псами і подивіться, що ми нарили… " - написала щаслива теледіва.

У сторіс зірка зазначила, що 1 кілограм білого трюфеля коштує 4000 євро і пожартувала, що відправилася в Тоскану "на заробітки".

Леся Нікітюк показала яскраві фото з полювання на трюфелі в Італії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі пораділи за Лесю і оцінили її успіхи в коментарях.