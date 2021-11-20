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Збулася мрія: Леся Нікітюк показала, як "полювала" на трюфелі в Тоскані

Автор: Марина Настевич

Леся Нікітюк вирушила відпочити в Італію, в мальовничий регіон Тоскана. У Флоренції її зустріла подруга і за сумісництвом місцевий гід і показала українській ведучій кращі місця міста. Після чого Леді Ле зайнялася тим, про що давно мріяла - влаштувала "полювання" на трюфелі.

Ефектними фото своєї пригоди знаменитість поділилася в Instagram.

На пошуки рідкісного делікатесного гриба ведуча вирушила в тому ж вбранні, що і гуляла по місту. Так, Леся вибрала чорні лосини і облягаючу водолазку, які доповнила картатим червоно-чорним пальто, лакованими чорними черевиками і оригінальним капелюхом-панамою в чорно-зелену клітку.

Нікітюк позувала разом зі спеціально навченою собакою, яка допомогла їй шукати трюфелі.

А на наступному фото похвалилася досить великим знайденим грибом, а також показала їх провідника-єгеря.

"Друзі привіт!!! Нарешті я прилетіла на славнозвісну "Охоту на білий трюфель". Це була моя мрія!!! Я як справжня леді з манікюром, колупалась в Тосканській землі разом з псами і подивіться, що ми нарили… " - написала щаслива теледіва.

У сторіс зірка зазначила, що 1 кілограм білого трюфеля коштує 4000 євро і пожартувала, що відправилася в Тоскану "на заробітки".

Леся Нікітюк показала яскраві фото з полювання на трюфелі в Італії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Користувачі мережі пораділи за Лесю і оцінили її успіхи в коментарях.

  • Дуже красиво
  • Головне, що відмінно провели час, а манікюр то справа поправна
  • На третьому фото помітно як Леся міцно обіймала собачку, зляканий
  • Який погляд у пса
  • Рафік би теж не відмовився від таких пошуків скарбів!
  • "Мисливиця за трюфелями" шикарна
  • Леся як завжди, вогонь
  • Класне "полювання", а з таким милим песиком, певнена, що воно стало взагалі ідеальним. Чудово, коли мрія здійснюється
  • Який славний песик
  • Леся красуня!
  • Класний капелюх

Раніше Леся Нікітюк завела мережу грайливими фото в атласному халаті - ведучу порівняли з дівчиною Бонда.

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Леся Нікітюк