Снова счастлива: Адель в роскошном наряде похвасталась фото с женихом-миллионером

О том, что у знаменитой певицы роман с Ричем Полом - знаменитым спортивным агентом, состояние которого оценивается в 46 миллионов долларов, инсайдеры заговорили еще летом. Но Адель предпочитала скрывать этот факт. Теперь же она, похоже, уверена в своих чувствах и готова рассказывать о новой главе своей жизни.

На днях певица поделилась совместным снимком с Ричем, который был сделан на светском ивенте. Адель выбрала для мероприятия роскошный образ: черно-белое платье с пышной отделкой и декольте, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Завершили образ крупные золотые серьги с жемчугом, а также гладкая укладка и яркий макияж.

Адель со своим новым возлюбленным (фото: instagram.com/adele)

Возлюбленный девушки был в классическом костюме. На общем фото пара позирует, обнявшись и мило улыбаясь. Подпись счастливая певица сделала красноречивую, чтобы никто не усомнился в романтичном подтексте ее поста: поставила эмодзи в виде сердечка.

К слову, мужчина занимает девятое место в рейтинге топ-10 самых обеспеченных спортивных агентов в мире, по версии журнала Forbes.