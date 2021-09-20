Знову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером

Про те, що у знаменитої співачки роман з Річем Полом - знаменитим спортивним агентом, статок якого оцінюється в 46 мільйонів доларів, інсайдери заговорили ще влітку. Але Адель воліла приховувати цей факт. Тепер же вона, схоже, впевнена в своїх почуттях і готова розповідати про нову главу свого життя.

Днями співачка поділилася спільним знімком з Річем, який був зроблений на світському івенті. Адель вибрала для заходу розкішний образ: чорно-біле плаття з пишною обробкою і декольте, яке підкреслило її струнку фігуру. Завершили образ великі золоті сережки з перлами, а також гладка укладака і яскравий макіяж.

Адель зі своїм новим коханим (фото: instagram.com/adele)

Коханий дівчини був у класичному костюмі. На фото пара позує, обнявшись і мило посміхаючись. Підпис щаслива співачка зробила красномовний, щоб ніхто не засумнівався в романтичному підтексті її поста: поставила емодзі у вигляді сердечка.

До слова, чоловік займає дев'яте місце в рейтингу топ-10 найбільш забезпечених спортивних агентів у світі, за версією журналу Forbes.