RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Знову щаслива: Адель в розкішному вбранні похвалилася фото з нареченим-мільйонером

Автор: RBC.UA

Схоже, особисте життя британської співачки Адель налагодилося. З тих пір як в 2019-му році зірка розлучилася з чоловіком, батьком своєї дитини - Саймоном Коннекі, її багато разів підозрювали в романах. Але всі вони виявлялися фейковими.

І ось нарешті знаменитість розповіла про щасливі зміни, запостивши спільне фото з новим нареченим.

Про те, що у знаменитої співачки роман з Річем Полом - знаменитим спортивним агентом, статок якого оцінюється в 46 мільйонів доларів, інсайдери заговорили ще влітку. Але Адель воліла приховувати цей факт. Тепер же вона, схоже, впевнена в своїх почуттях і готова розповідати про нову главу свого життя.

Днями співачка поділилася спільним знімком з Річем, який був зроблений на світському івенті. Адель вибрала для заходу розкішний образ: чорно-біле плаття з пишною обробкою і декольте, яке підкреслило її струнку фігуру. Завершили образ великі золоті сережки з перлами, а також гладка укладака і яскравий макіяж.

Адель зі своїм новим коханим (фото: instagram.com/adele)

Коханий дівчини був у класичному костюмі. На фото пара позує, обнявшись і мило посміхаючись. Підпис щаслива співачка зробила красномовний, щоб ніхто не засумнівався в романтичному підтексті її поста: поставила емодзі у вигляді сердечка.

До слова, чоловік займає дев'яте місце в рейтингу топ-10 найбільш забезпечених спортивних агентів у світі, за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, Адель довгий час не могла прийти до тями після розставання з екс-чоловіком і зізнавалася, що вона самотня.

Читайте LITE в Google News
АдельШоу-бізнес