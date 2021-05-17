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Счастливая Гросу поразила нежностью с любимым: "вам надо ребеночка"

Автор: Lite

Алина Гросу продолжает интриговать поклонников нежными фото с близким мужчиной – российским актером и режиссером Романом Полянским. Хоть певица кокетливо и пытается уклониться от вопросов, кем же ей приходится артист, но для ее поклонников все давно очевидно – пара встречается и счастлива. Периодически на страничке Алины всоцсети мелькают фото и видео с любимым.

Так, она поделилась нежными и романтичными кадрами в Instagram, а заодно показала и своих родных.

Роман и Алина разместились на массивной деревянной лавке-качели у озера. Актер нежно обнимает белокурую спутницу, а певица в клетчатом легком пальто поближе прижимается к мужчине. Также в кадре можно увидеть младшего братика Алины – Мишу. Певица держит его на руках, а малыш веселится и смеется.

"Старшего брата Ромки тут рядом нет, зато есть другой Роман", - подписала кадры Гросу. К слову, Роман – старший сводный брат певицы по матери.

Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули в компании родных певицы (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники не могли нарадоваться, созерцая красивую и счастливую пару и оставили для звездных влюбленных комплименты и пожелания.

  • Какая красивая пара... Вам идут детки... Дополняют... Занимайтесь карьерой и... любовью
  • Вы самая красивая пара шоу-бизнеса, вы так дополняете друг друга
  • Вот теперь видно, что ты, наконец-то, счастлива
  • Какие вы милахи
  • Как круто Вы вместе смотритесь
  • Вы такие оба сексуальные, кайф на вас смотреть
  • Вам двоим надо ребеночка
  • Какие вы классные на всех фото
  • Очень красивые и душевные
  • Алиночка, какие вы класнючие!

Напомним, что ранее Алина Гросу на глазах у поклонников сменила прическу и вернулась в привычный образ после экспериментов с внешностью

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