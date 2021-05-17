Счастливая Гросу поразила нежностью с любимым: "вам надо ребеночка"

Роман и Алина разместились на массивной деревянной лавке-качели у озера. Актер нежно обнимает белокурую спутницу, а певица в клетчатом легком пальто поближе прижимается к мужчине. Также в кадре можно увидеть младшего братика Алины – Мишу. Певица держит его на руках, а малыш веселится и смеется.

"Старшего брата Ромки тут рядом нет, зато есть другой Роман", - подписала кадры Гросу. К слову, Роман – старший сводный брат певицы по матери.

Алина Гросу и Роман Полянский отдохнули в компании родных певицы (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники не могли нарадоваться, созерцая красивую и счастливую пару и оставили для звездных влюбленных комплименты и пожелания.