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Щаслива Гросу вразила ніжністю з коханим: "вам треба дитинку"

Автор: Lite

Аліна Гросу продовжує інтригувати шанувальників ніжними фото з близьким чоловіком - російським актором і режисером Романом Полянським. Хоч співачка кокетливо і намагається ухилитися від питань, ким же їй доводиться артист, але для її шанувальників все давно очевидно – пара зустрічається і щаслива. Періодично на сторінці в соцмережі Аліни миготять фото і відео з коханим.

Так, вона поділилася ніжними і романтичними кадрами в Instagram, а заодно показала і своїх рідних.

Роман і Аліна розмістилися на масивній дерев'яній лавці-гойдалки біля озера. Актор ніжно обіймає біляву супутницю, а співачка в картатому легкому пальто ближче притискається до чоловіка. Також в кадрі можна побачити молодшого братика Аліни - Мішу. Співачка тримає його на руках, а малюк веселиться і сміється.

"Старшого брата Ромки тут поруч немає, зате є інший Роман", - підписала кадри Гросу. До слова, Роман - старший зведений брат співачки по матері.

Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили в компанії рідних співачки (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники не могли натішитися, споглядаючи красиву і щасливу пару і залишили для зіркових закоханих компліменти та побажання.

  • Яка гарна пара... Вам личат дітки... Доповнювнюють.. Займайтеся кар'єрою і... коханням
  • Ви найкрасивіша пара шоу-бізнесу, ви так доповнюєте один одного
  • Ось тепер видно, що ти, нарешті, щаслива
  • Які ви милі
  • Як круто ви разом виглядаєте
  • Ви такі обоє сексуальні, кайф на вас дивитися
  • Вам обом треба дитинку
  • Які ви класні на всіх фото
  • Дуже красиві і душевні
  • Аліночка, які ви класнючі!

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу на очах у шанувальників змінила зачіску і повернулася в звичний образ після експериментів із зовнішністю

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