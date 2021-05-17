Щаслива Гросу вразила ніжністю з коханим: "вам треба дитинку"

Роман і Аліна розмістилися на масивній дерев'яній лавці-гойдалки біля озера. Актор ніжно обіймає біляву супутницю, а співачка в картатому легкому пальто ближче притискається до чоловіка. Також в кадрі можна побачити молодшого братика Аліни - Мішу. Співачка тримає його на руках, а малюк веселиться і сміється.

"Старшого брата Ромки тут поруч немає, зате є інший Роман", - підписала кадри Гросу. До слова, Роман - старший зведений брат співачки по матері.

Аліна Гросу і Роман Полянський відпочили в компанії рідних співачки (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники не могли натішитися, споглядаючи красиву і щасливу пару і залишили для зіркових закоханих компліменти та побажання.