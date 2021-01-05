Счастливая Гросу призналась, за что ей стало стыдно в Буковеле: сэкономили

Алина Гросу заставила всю Сеть гудеть фото и видео с популярного украинского горнолыжного курорта "Буквель" - певица катается в горах со своим близким другом, российским актером и режиссером Романом Полянским. Звезд заподозрили в романе, причем слухи об их далеко не дружеских отношениях стали ходить давно – Алину и Романа можно часто увидеть вместе. Кроме того, актер сопровождал певицу на интервью и просто поддерживал после развода. Счастливая Алина среди Карпатских гор решилась на признание, правда, касается оно ее личного достижения, а не отношений – она освоила лыжи и засматривается на сноуборд.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала целую серию фото с популярного курорта. Алина расслабленно позирует без макияжа. На ней – горнолыжный костюм, лыжные ботинки, а в руках она держит перчатки.

"Встали впервые на лыжи. Даже немного горжусь этим. Сэкономили на тренере, потому что от стыда, смотря на то, как малыши красиво и смело сами летают по горам, практически сразу уверенно поехали, хочу еще, и на борде хочу", - поделилась своими планами певица.

Алина в Буковеле впервые встала на лыжи (фото: instagram.com/alina_grosu)

В это же время Полянский на своей странице опубликовал ужин с певицей. Смешное короткое видео трапезы парочки вызвало умиление у пользователей Сети.

"Вопрос: а все на новогодние праздники отьедаются, а потом целый год худеют?" - поинтересовался актер.

"Какая же вы классная пара. Смотритесь великолепно!", "Красавчики", "Какие вы молодцы!", "Очень красивая пара! Давайте больше совместных фото и видео!" - требовали фолловеры.

Напомним, что ранее Алина Гросу заинтриговала разговорами о свадьбе и выразила надежду, что второй брак станет для нее последним.