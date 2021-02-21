Счастливая малышка: Санта Димопулос похвасталась первой машиной своей дочери

На фото София стоит возле личного "Мерседеса", такого же маленького, как и она сама. Авто - мечта каждого ребенка с шариками "Я люблю тебя", кажется, понравилось малышке. Она позирует возле своей первой машины в зеленом костюме и со смешной прической.

"Девочки, пусть ваши мальчики всегда вас балуют", - сделала подпись Димопулос.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловеры восхитились тем, как сильно папа любит свою малышку.