Щаслива дівчинка: Санта Дімопулос похвалилася першою машиною своєї дочки

На фото Софія стоїть біля особистого "Мерседеса", такого ж маленького, як і вона сама. Авто - мрія кожної дитини з кульками "Я люблю тебе", здається, сподобалося дитині. Вона позує біля своєї першої машини в зеленому костюмі і зі смішною зачіскою.

"Дівчата, нехай ваші хлопчики завжди вас балують", - зробила підпис Дімопулос.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловери захопилися тим, як сильно тато любить свою дитину.