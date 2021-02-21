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Щаслива дівчинка: Санта Дімопулос похвалилася першою машиною своєї дочки

Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала перше авто своєї дочки Софії, якій зараз 1, 5 року. Судячи з посту у соцмережі Санти, свій шикарний подарунок дівчинка отримала на День святого Валентина від тата.

Дімопулос запостила знімок у своєму Instagram.

На фото Софія стоїть біля особистого "Мерседеса", такого ж маленького, як і вона сама. Авто - мрія кожної дитини з кульками "Я люблю тебе", здається, сподобалося дитині. Вона позує біля своєї першої машини в зеленому костюмі і зі смішною зачіскою.

"Дівчата, нехай ваші хлопчики завжди вас балують", - зробила підпис Дімопулос.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Фолловери захопилися тим, як сильно тато любить свою дитину.

  • Германа такий же, ми думали за вами заїхати на побачення!
  • Такими ж, тільки справжніми! Всім за віком, Софі відмінно поєднується з машинкою
  • Ось це тато любить Софушку!

Нагадаємо, Санта Дімопулос захопила красою на кінній прогулянці: вишукана наїзниця.

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Новини України Танцы со звездамиСанта Димопулос
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