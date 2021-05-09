Счастливая Осадчая засветила лицо младшего сыночка: "не думала, что буду мамой троих"
Катя Осадчая отдыхает с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном в Турции и наслаждается беззаботным времяпровождением – ведущая ждет третьего малыша. Она долго скрывала новость о пополнении в семье, но ее секрет выдала Оля Полякова. Теперь счастливая телезвезда не пряет счастливые глаза, а вот животик предпочитает скрывать за объемными и летящими нарядами.
Так, 9 мая в Украине отмечают День матери. По такому поводу Катя написала трогательный пост в Instagram.
Катя показала три поколения женщин в своей семье – маму, бабушку, фото которой впервые появилось в фотоблоге ведущей, а также опубликовала свои фото с сыновьями – Иваном и Ильей.
Катя показала фото с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)
Также ведущая впервые засветила лицо младшего мальчика, которого тщательно прятала. Ваня целует маму, которая сидит на палубе яхты в летящем белом платье-тунике.
"З Днем Матері всіх, чиє головне ім’я "мама". Мама вміє все на світі - і забрати будь-який конструктор, і розрулити найскладнішу логістику, і сказати вчасно потрібні слова, або вчасно вміти промовчати, мама обійме і заспокоїть, і все швидко стане на свої місця. Я бажаю всім мамам сил, витримки і натхнення. А ще великих радощів від всіх здобутків наших дітей. В нашій родині три покоління мам, і я дякую мамі і бабусі за всі недоспані ночі, терпіння і любов. Ніколи не думала, що буду мамою трьох", – призналась ведущая.
Катя поделилась редкими фото с мамой и впервые показала бабушку (фото: instagram.com/kosadcha)
"Вітаємо нашу мамусю",– оставил комментарий гордый и счастливый Юрий.
Напомним, что ранее Катя Осадчая покаталась на SUP-доске.