Счастливая Осадчая засветила лицо младшего сыночка: "не думала, что буду мамой троих"

Катя показала три поколения женщин в своей семье – маму, бабушку, фото которой впервые появилось в фотоблоге ведущей, а также опубликовала свои фото с сыновьями – Иваном и Ильей.

Катя показала фото с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)

Также ведущая впервые засветила лицо младшего мальчика, которого тщательно прятала. Ваня целует маму, которая сидит на палубе яхты в летящем белом платье-тунике.

"З Днем Матері всіх, чиє головне ім’я "мама". Мама вміє все на світі - і забрати будь-який конструктор, і розрулити найскладнішу логістику, і сказати вчасно потрібні слова, або вчасно вміти промовчати, мама обійме і заспокоїть, і все швидко стане на свої місця. Я бажаю всім мамам сил, витримки і натхнення. А ще великих радощів від всіх здобутків наших дітей. В нашій родині три покоління мам, і я дякую мамі і бабусі за всі недоспані ночі, терпіння і любов. Ніколи не думала, що буду мамою трьох", – призналась ведущая.

Катя поделилась редкими фото с мамой и впервые показала бабушку (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вітаємо нашу мамусю",– оставил комментарий гордый и счастливый Юрий.