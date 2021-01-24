Счастливая и прекрасная: Настя Каменских на берегу океана блеснула длинными ногами

Украинская певица Настя Каменских со своим мужем и продюсером Потапом недавно отдохнули на Мальдивских островах.

Загорелые и счастливые, музыканты сыпали в соцсетях жизненными премудростями под своими снимками в бикини и шортах, чем несказанно радовали своих поклонников.

Кажется, ярких фото знаменитостям теперь хватит до следующего отпуска: на этот раз Настя поделилась в своем микроблоге картинкой, как она сидит на пляже в черном стильном платье-халатике, которое открывает ее длинные загорелые ноги.

Каменских выглядит спокойной и счастливой, у нее умиротворенное лицо и бокал с напитком в руках. Подписи к фото нет - просто черное сердечко.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Как обычно, Настин пост собрал море лайков и комментариев. Поклонники с радостью отметили, что их любимая певица выглядит по-настояшему счастливой.

Щаслива жінка - прекрасна жінка. Ваша легкість і теплота милують серце

Красоточка

Неймовірна

Так виглядає щастя

Напомним, Потап публично попросил у Насти Каменских кое о чем интимном: живем лишь раз.