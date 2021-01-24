RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Щаслива і прекрасна: Настя Каменських на березі океану блиснула довгими ногами

Автор: Lite

Українська співачка Настя Каменських зі своїм чоловіком і продюсером Потапом нещодавно відпочили на Мальдівських островах.

Засмаглі і щасливі, музиканти сипали в соцмережах життєвими премудростями під своїми знімками в бікіні і шортах, чим невимовно радували своїх шанувальників.

Здається, яскравих фото знаменитостей тепер вистачить до наступної відпустки: цього разу Настя поділилася у своєму мікроблозі картинкою, як вона сидить на пляжі в стильному чорному платті-халатику, яка відкриває її довгі засмаглі ноги.

Каменських виглядає спокійною і щасливою, у неї умиротворене обличчя і келих з напоєм в руках. Підписи до фото немає - просто чорне серце.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

Як завжди, Настин пост зібрав море лайків та коментарів. Шанувальники з радістю відзначили, що їх улюблена співачка виглядає по-настояшему щасливою.

  • Щаслива жінка - прекрасна жінка. Ваша легкість і теплота милують серце
  • Красоточка
  • Неймовірна
  • Так виглядає щастя

Нагадаємо, Потап публічно попросив у Насті Каменських про дещо інтимне: живемо лише раз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя Каменськихпевец