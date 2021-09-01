Счастливая семья: Осадчая и Горбунов растрогали яркими летними фото с сыночками

Так, Осадчая опубликовала солнечные снимки из бассейна, на которых запечатлена еще беременной младшим сыночком - напомним, малыш появился на свет 19 августа. Его имя родители пока что не раскрывают.

Теледива позировала, сидя на бортике бассейна в цельном белом купальнике и поднимая рукой брызги. На еще одном фото Катя резвится в воде со старшим сыном от Горбунова Иваном, посылая ему воздушный поцелуй.

Катя Осадчая поделилась яркими летними кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок , польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведущая.

Горбунов тоже порадовал поклонников семейными кадрами - так, он выложил снимок с женой и новорожденным сыночком, которого счастливый папа нежно держит на руках.

Также шоумен показал фото со старшим Иваном и нежный поцелуй с любимой Катей.

Юрий Горбунов растрогал семейными снимками с женой и сыноявьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - подписал кадры ведущий.

Подписчики засыпали пару умиленными комментариями.