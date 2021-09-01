Щаслива сім'я: Осадча і Горбунов зворушили яскравими літніми фото з синочками

Так, Осадча опублікувала сонячні знімки з басейну, на яких зображена ще вагітною молодшим синочком - нагадаємо, малюк з'явився на світ 19 серпня. Його ім'я батьки поки що не розкривають.

Теледіва позувала, сидячи на бортику басейну в цілісному білому купальнику і піднімаючи рукою бризки. На ще одному фото Катя пустує у воді зі старшим сином від Горбунова Іваном, посилаючи йому повітряний поцілунок.

Катя Осадча поділилася яскравими літніми кадрами (фото: instagram.com/kosadcha)

"Дякуємо, літо! Це були неймовірні місяці очікування, зйомок, польотів, відпочинку і знайомства з новою людиною", - написала ведуча.

Горбунов теж порадував шанувальників сімейними кадрами - так, він виклав знімок з дружиною і новонародженим синочком, якого щасливий тато ніжно тримає на руках.

Також шоумен показав фото зі старшим Іваном і ніжний поцілунок з коханою Катею.

Юрій Горбунов зворушив сімейними знімками з дружиною і синами (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Літо, дякуємо тобі за все! Ти було чудове! До зустрічі наступного року!" - підписав кадри ведучий.

Підписники засипали пару розчуленими коментарями.