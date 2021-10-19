Счастливый Влад Яма заявил о пополнении в семье: решил поддаться

Оказалось, что семья взяла домой маленькую белоснежную собачку породы пушон. Кстати, поклонниками дизайнерских пород таких плюшевых мишек являются и другие украинские звезды, у которых дома уже есть забавный четверолапый друг породы мальтипу: Дмитрий Монатик, Юлия Санина, Настя Каменских, Лилия Ребрик и даже София Ротару.

К слову, решение завести песика далось Владу не легко – на уговоры жены и сына Леона он поддался не сразу.

Влад с женой познакомили поклонников с новым членом семьи (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно. А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется, теперь мы еще больше счастливы. Вместе", - заявил судья "Танцев со звездами".

Поклонники и звездные друзья Влада поздравили его и засыпали вопросами. "Воет?" – спросила Оля Полякова. "Первые четыре дня, сейчас – ок", - признался хореограф.

Лилиана же поделилась некоторыми деталями о новом члене семьи под аналогичным фото.

Влад Яма с женой Лилианой и сіном леоном не могут нарадоваться забавному питомцу (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Знакомьтесь, наша сладкая девочка. Невероятно нежная, добрая, умная. Она покорила наши сердца". - призналась супруга хореографа.

Влад с женой предложили поклонникам выбрать вместе имя для хвостатой и пушистой малышки, и те с удовольствием откликнулись. Особо внимательные заметили на заднем плане на фото Леона и обратили внимание на его выражение лица.

"Сын на заднем плане или скучает или не очень рад", - написал кто-то из комментаторов. "Конфеты лопает, пока мама и папа заняты", - пояснила Лилиана.