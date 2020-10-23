Все давалось легко: жена Остапчука после свадьбы решилась на откровенное признание

Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что после свадьбы взяла фамилию супруга, а сам ведущий невероятно обрадовался такому решению избранницы, И вот, она уже успела сменить документы и вскоре получит новый паспорт, где будет записана как Кристина Остапчук. Об этом супруга шоумена сообщила в Instagram.

Кристина поделилась радостными переменами в жизни и рассказала, что через десять дней получит на руки документ с новой фамилией. Также она поговорила с подписчиками о влиянии отношения к жизни на судьбу и восприятие человеком объективной реальности.

Кристина плсле свадьбы сменила фамилию (фото: instagram.com/kristygor)

Жена ведущего сопроводила мотивационный текст эффектным фото с Владимиром. На снимке Кристина расположилась на полу буквально у ног любимого.

Кристина показала атмрсферное фото с мужем (фото: instagram.com/kristygor)

"У большинства людей всегда кто-то виноват! Мы часто ссылаемся на судьбу, которая как будто бы что-то за нас решила, перекладывая на нее ответственность, за то, что у нас в жизни... Но правда в том, что мы сами выбираем, жить ли в мире иллюзий, рожденных нашими обидами и ошибками, винить кого-то в чем-то, или двигаться вперед, приняв и простив себя!... У меня много, например, в окружении тех, кто считает, что мне все далось легко, что все падало с неба, ну или в лучшем случае все подарили, что вот нереально все то, что говорю. Но тут выбор за мной, быть таким человеком как я описала выше, или не винить судьбу, а двигаться вперед!" - заверила Кристина.

Напомним, что Владимир Остапчук нашел оригинальным способ взаимодействия с хейтерами и сделал им заманчивое предложение.

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