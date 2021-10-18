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Сделаны с любовью: Слава Каминская показала семейную идиллию глазами экс-мужа

Автор: Марина Настевич

Украинская певица, бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская покорила сеть яркими осенними снимками со своими сыном и дочкой, при этом кадры были сделаны ее бывшим мужем Эдгаром Каминским.

Атмосферную семейную идиллию артистка показала у себя в Instagram.

Фото были сделаны в ботаническом саду в Киеве. 37-летняя Каминская позирует в зеленом спортивном костюме и пальто в черно-зеленую клетку.

Ее 5-летняя дочь Лаура была одета в желтый костюм и черную жилетку и мило прижималась к маме. Был на прогулке и сын певицы Леон.

Слава Каминская покорила осенними кадрами с прогулки с детьми и бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)

Яркими и колоритными снимками Славу порадовал бывший супруг, который часто проводит с ними время.

"Воскресенье, photo by @edgar_kaminskyi", - подписала фото звезда.

Фолловеры в очередной раз восхитились отношениями бывших супругов и оставили им много приятных слов в комментариях.

  • Такие классные
  • С такой любовью эти фото сделаны... Когда действия действительно говорят больше, чем слова
  • Какие же красивые его глазами!
  • Такие дети красивые получаются только в любви!!! Вы большие молодцы за то, что полюбили друг друга!
  • Как красиво вас видит Эдгар! Пофиг, что бывший, но с благодарностью за таких деток!
  • Фото какие, а фотограф какой молодец
  • Нереальная крутая семья
  • Невероятно красивые и милашные фото
  • Прекрасная семья

Ранее мы писали, что Слава Каминская умилила сеть семейным фото с бывшим мужем.

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Слава Каминская