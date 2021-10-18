Зроблені з любов'ю: Слава Камінська показала сімейну ідилію очима екс-чоловіка

Фото були зроблені в ботанічному саду в Києві. 37-річна Камінська позує в зеленому спортивному костюмі і пальто в чорно-зелену клітку.

Її 5-річна дочка Лаура була одягнена в жовтий костюм і чорну жилетку і мило притискалася до мами. Був на прогулянці і син співачки Леон.

Слава Камінська підкорила осінніми кадрами з прогулянки з дітьми і колишнім чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

Яскравими і колоритними знімками Славу порадував колишній чоловік, який часто проводить з ними час.

"Неділя, photo by @edgar_kaminskyi", - підписала фото зірка.

Фолловери в черговий раз захопилися відносинами колишнього подружжя і залишили їм багато приємних слів в коментарях.