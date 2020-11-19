Я себя чувствовала киноактрисой: Надежда Мейхер снялась в соблазнительной фотосессии

Надежда Мейхер снялась в уникальной фотосессии в стиле аркур

Известная певица, актриса, участница Танців з зірками, мама троих детей Надежда Мейхер снялась в фотосессии, которая выполнена в легендарном французском стиле harcourt. Фотографии войдут в коллекционное издание книги "Аркур.Натхнення".

Об этом стало известно из программы ЖВЛ, которая вышла на 1+1. Раньше гостями ЖВЛ становились Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, а на этот раз в студию пригласили фотографа и автора звездного проекта Ростислава Рипку, в объективе которого украинские селебритис раскрываются в невиданных, необычных образах и делятся самым сокровенным.

За рекордные два с половиной месяца Ростиславу удалось снять в своем фотокино в самых необычных образах 37-м известных украинок. Среди них ведущие "Сніданок 1+1" Неля Шовкопляс и Людмила Барбир, актриса Ольга Сумская, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, MARUV, Надежда Мейхер и другие.

"Я себя чувствовала киноактрисой. Тематика, которую выбрал Ростислав, была очень близка для меня", - поделилась Надежда Мейхер.

Для фотосессии Надежда выбрала одежду своей марки meiher by meiher, а образы предложил Ростислав Рипка.

Фото: пресс-служба

По словам Ростислава, именно любовь к женщинам вдохновила его создать первый в Украине фотоальбом во французском стиле аркур. Эту идею он обдумывал долгих девять лет. Этот стиль, как будто застывшие кинокадры, родом из 30-х годов из Парижа. Известные кинодивы - Марлен Дитрих, Катрин Денев - имеют легендарные портреты Аркур.

Сам фотограф описывает свой арт-фотопроект так: "Это застывший кадр из немого кино".

Напомним, ранее мы писали о том, что Надежда Мейхер на Танцах со звездами впервые показала дочерей.

А также рассказывали о том, что Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками.