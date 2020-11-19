Я себя чувствовала киноактрисой: Надежда Мейхер снялась в соблазнительной фотосессии

Надежда Мейхер снялась в уникальной фотосессии в стиле аркур
Известная певица, актриса, участница Танців з зірками, мама троих детей Надежда Мейхер снялась в фотосессии, которая выполнена в легендарном французском стиле harcourt. Фотографии войдут в коллекционное издание книги "Аркур.Натхнення".
Об этом стало известно из программы ЖВЛ, которая вышла на 1+1. Раньше гостями ЖВЛ становились Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, а на этот раз в студию пригласили фотографа и автора звездного проекта Ростислава Рипку, в объективе которого украинские селебритис раскрываются в невиданных, необычных образах и делятся самым сокровенным.
"Я себя чувствовала киноактрисой. Тематика, которую выбрал Ростислав, была очень близка для меня", - поделилась Надежда Мейхер.
Для фотосессии Надежда выбрала одежду своей марки meiher by meiher, а образы предложил Ростислав Рипка.
Фото: пресс-служба
По словам Ростислава, именно любовь к женщинам вдохновила его создать первый в Украине фотоальбом во французском стиле аркур. Эту идею он обдумывал долгих девять лет. Этот стиль, как будто застывшие кинокадры, родом из 30-х годов из Парижа. Известные кинодивы - Марлен Дитрих, Катрин Денев - имеют легендарные портреты Аркур.
Сам фотограф описывает свой арт-фотопроект так: "Это застывший кадр из немого кино".
Напомним, ранее мы писали о том, что Надежда Мейхер на Танцах со звездами впервые показала дочерей.
А также рассказывали о том, что Надежда Мейхер впечатлила фанатов горячими снимками.