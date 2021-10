Секс, наркотики и походы налево: актеры, которые погубили свою карьеру из-за скандалов

Джонни Депп

Исполнитель массы культовых ролей, примерный супруг и любящий отец - таким был Джонни Депп до встречи с актрисой Эмбер Херд. Пара закрутила роман в промо-туре фильма "Ромовый дневник", где играла любовников, и понеслось. 24-летняя бисексуалка применила все свое мастерство манипуляции, чтобы "закрепить" за собой 47-летнего ухажера, который буквально потерял голову от любви к ней. Говорят, Херд специально бросала актера ради своих подружек, чтобы дать ему понять: если он не женится, она уйдет. И вот, после массы роскошных подарков и щедрых жестов в 2014 году он сделал Амбер предложение, на которое она ответила согласием.

3 февраля 2015 года Депп и Херд поженились, но ситуация не выровнялась. Эмбер по-прежнему пренебрегала Деппом и использовала свой статус для карьерного роста, сорила деньгами мужа и угрожала уйти, если ему что-то не нравится. На Деппе такое положение вещей отразилось не лучшим образом: он начал набирать в весе и выпивать, а несколько фильмов с его участием провалились в прокате. Но это было только начало.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Спустя 15 месяцев брака Эмбер заявила, что это был самый кошмарный период в ее жизни. Она подала на развод, а также заявила, что Джонни - наркоман и алкоголик - неоднократно применял к ней насилие. С тех пор началась длительная история их разборок, в ходе которой всплыла масса грязных подробностей. Так, выяснилось, что Эмбер Херд изменяла Деппу с Илоном Маском и супермоделью Карой Делевинь, а также и сама пару раз ему "врезала". Впрочем, разборки закончились в пользу девушки: в прошлом году суд признал Джонни Деппа виновным в домашнем насилии.

Амбер Херд с дочерью (фото: instagram.com/amberheard)

Такой поворот событий Депп собирался оспаривать и дальше. Но его карьере скандальные отношения нанесли необратимый урон. Так, студия Warner Bros. сразу же разорвала с ним контракт на продолжение участия в "Фантастических тварях". С тех пор актер не был задействован ни в одном проекте.

Арми Хаммер

Один из самых многообещающих и весьма успешных голливудских актеров, Арми буквально за год превратился из любимца публики в персону нон-грата. Звезда "Агентов А.Н.К.Л.", "Социальной сети", "Зови меня своим именем" и других знаменитых фильмов, казался идеальным семьянином. В 2010-м году он женился на телеведущей и модели Элизабет Чэмберс, с которой воспитывал двоих детей: дочь Харпер Грейс и сына Форда Дугласа Армада. Эталонная семья обожала постить красочные фото из путешествий, рассказывать подробности семейных праздников и восторгать общественность. Пока в сеть не попали неожиданные подробности романов на стороне Арми.

Арми Хаммер (фото: Getty Images)

Первой о своих секс-переписках рассказала девушка с ником Dominastya. Она поведала миру о фетишах и садистских наклонностях мужчины, который обожал применять в интимной близости насилие. К ней подключились и другие партнерши актрера, многие из которых рассказали о своих моральных травмах после общения с ним. По словам любовниц, Харми был склонен к каннибализму и игнорировал их желания. А еще - был нарко- и аклозависимым.

Пожалуй, последней, кто высказался, была уже экс-жена актера, с которой секс-партнерши некогда "идеального" мужа также продолжали связываться. Элизабет написала в своем блоге пост, что она шокирована случившимся, но ради детей хочет как можно скорее наладить жизнь. Сам актер отказался от участия в нескольких проектах, в том чисел в фильме "Свадьба по залету" и отправился лечиться от разнообразных зависимостей в рехаб. По слухам, у Арми сейчас новая девушка, которая не верит в скандальные факты вокруг своего парня.

Экс-жена Хаммера с детьми (фото: instagram.com/elizabethchambers)

Кевин Спейси

Кевин Спейси попал в громкий скандал вслед за Харви Вайнштейном и рядом других знаменитостей из сферы шоу-бизнеса, моды и политики. В 2017 года актер Энтони Рэпп заявил, что еще в 1986 году 26-летний Спейси пытался совратить 14-летнего Рэппа. После бурных разбирательств в медиа Спейси признался в своей гомосексуальности, но также заявил, что не помнит произошедшего с Рэппом. После на актера посыпались и другие обвинения от жертв. Среди них были ведущая Хизер Унру (якобы Спейси изнасиловал ее сына), норвежский писатель и экс-супруг принцессы Норвежской Марты Луизы Ари Бен, актер Роберто Кавазос, сын актера Ричарда Дрейфуса Гарри, а также несколько человек из сериала "Карточный домик"… Ни одно из обвинений не было доказано, а потому судебные разборки были закрыты. Тем не менее, скандалы стоили Спейси репутации и карьеры.

Кевин Спейси (фото: Getty Images)

Не дожидаясь разборок, Netflix тут же прекратил работу с актером, разорвав с ним контракт на участие в "Карточном домике". В фильме "Все деньги мира" были пересняты все сцены с Кевином с участием другого актера. А Международная академия телевизионных искусств и наук отменила решение вручать Кевину премию "Эмми".

Сам Кевин отрицал все обвинения, хотя и планировал пройти курс лечения от секс-зависимости. В 2018-м году он опубликовал видео Let Me Be Frank, где предстал в образе Фрэнка Андервуда из "Карточного домика" и заявил, что "не будет платить за то, чего не совершал". На данный момент актер планирует вернуться в кинематограф. Сейчас он занят в съемках фильма "Человек, который нарисовал Бога" (L’uomo che disegnò Dio), где играет детектива, расследующего ошибочное дело о педофилии.

Роман Полански

Скандальная репутация, безусловно, не погубила карьеру культового режиссера и актера, но навсегда оставила свой отпечаток на его имени. На сегодняшний день известно несколько громких историй с изнасилованием Романом Полански несовершеннолетних, и жертвы продолжают высказываться даже спустя годы.

Роман Полански (фото: Getty Images)

Так, еще в 1977 году Полански был арестован в США по обвинению в наркотической зависимости и изнасиловании 13-летней американской модели Саманты Геймер. Тем не менее, он бежал во Францию до оглашения приговора. Со временем все утихло, но прошлое периодически напоминает о себе. Так, в 2010-м году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер дважды изнасиловал ее во время съемок фильма "Пираты" в 1983 году, когда ей было 16 лет. В 2017-м к ней присоединилась немецкая актриса Рената Лангер - она сообщила швейцарской полиции, что в 1972 году, когда ей было 15 лет, она была изнасилована Полански. В ноябре 2019 года французская актриса Валентина Монье призналась, что в 1975 году, когда ей было 18 лет, она подверглась избиению и сексуальному насилию со стороны режиссера. Еще одно заявление поступило от Марианны Барнар, которая утверждала, что Полански изнасиловал ее в 1975 году, когда ей было всего 10 лет.

Несмотря на скандальное прошлое, с 1986 года режиссер счастливо женат на французской актрисе Эмманюэль Сенье, с которой завел двоих детей.