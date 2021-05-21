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В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом

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Пятница 21 мая 2021 23:34
В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева знает, как приковать к себе внимание подписчиков и заставить их сердца биться чаще. Звезда включает фантазии фанов своими горячими фотосетами, которые поражают своей эстетической составляющей – эротика в исполнении знаменитости выглядит особенно чувственно и женственно.

Так, певица, актриса и модель поделилась в Instagram атмосферным черно-белым фотосетом.

Звезда надела сетчатую водолазку, под которой не оказалось белья, дополнила яркий образ трусиками и атласными длинными перчатками со стразами. На шее – широкий кожаный чокер с массивными металлическими кольцами в стиле БДСМ. На ножках – туфли на тонкой шпильке с камнями.

"Не было печали, просто не приходит лето", - посетовала в подписи к фото Даша.

В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом

В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом

Даша Астафьева соблазнила горячим образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики звезды обрушили на нее цунами коплиментов, восхищаясь женственностью и сексуальностью Даши.

  • Пожар
  • Королева
  • Сексуально
  • Крутая
  • Вы шикарная. Не перестаю восхищаться вашей красотой
  • Богиня
  • Невероятно красиво
  • Тебе нет равных!
  • Идеально
  • Всегда шикарнейшая
  • Само совершенство

Напомним, что ранее Даша Астафьева обратилась к девушкам и подняла их веру в себя и самооценку.

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