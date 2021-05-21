В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом
Даша Астафьева знает, как приковать к себе внимание подписчиков и заставить их сердца биться чаще. Звезда включает фантазии фанов своими горячими фотосетами, которые поражают своей эстетической составляющей – эротика в исполнении знаменитости выглядит особенно чувственно и женственно.
Так, певица, актриса и модель поделилась в Instagram атмосферным черно-белым фотосетом.
Звезда надела сетчатую водолазку, под которой не оказалось белья, дополнила яркий образ трусиками и атласными длинными перчатками со стразами. На шее – широкий кожаный чокер с массивными металлическими кольцами в стиле БДСМ. На ножках – туфли на тонкой шпильке с камнями.
"Не было печали, просто не приходит лето", - посетовала в подписи к фото Даша.
Даша Астафьева соблазнила горячим образом (фото: instagram.com/da_astafieva)
Подписчики звезды обрушили на нее цунами коплиментов, восхищаясь женственностью и сексуальностью Даши.
- Пожар
- Королева
- Сексуально
- Крутая
- Вы шикарная. Не перестаю восхищаться вашей красотой
- Богиня
- Невероятно красиво
- Тебе нет равных!
- Идеально
- Всегда шикарнейшая
- Само совершенство
Напомним, что ранее Даша Астафьева обратилась к девушкам и подняла их веру в себя и самооценку.