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"Шальная императирица": томная Астафьева в корсетном платье устроила страстный фотосет

Автор: Lite

Даша Астафьева будоражит и разжигает фантазию поклонников своими чувственными фотосетами и восхищает остротой ума и женской мудростью. Она делится с верными поклонниками сокровенными мыслями и рассуждениями и находит отклик и поддержку. А ее соблазнительные фотосеты заставляют их задержать дыхание. Новая фотосессия не стала исключением.

На личной Instagram-странице Даша показала эффектные кадры, на которых позирует в роскошном платье с корсетным лифом и прозрачной вставкой.

Фатиновую юбку певица чуть преподняла, обнажив стройные ножки. Броская деталь лука– золотые длинные перчатки. Свисающие серьги и вечерний макияж стали идеальным дополнением к эффектному образу.

"Умение не придавать значения — еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение", - оставила философскую цитату под фото Даша.

Даша Астафьева покорила страстным фотосетом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники восхищались красотой, грацией звезды и ее умением передать нужные эмоции даже через экран.

  • В начале 21-го века Шальная императрица выглядит именно так
  • Потрясающая
  • Шикарные фото!
  • Обалденная
  • 3 в 1... Грация, Красота, Страсть!
  • Даша, какая вы невероятная! Снимки шикарные
  • Как всегда Мега сексуальна
  • Черная королева
  • Роскошно
  • Богиня всех времен

Напомним, что ранее Даша Астафьева затронула тему женской уверенности в себе и внутреннего наполнения.

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Новости Украины Даша Астафьева
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