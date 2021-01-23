Шикарна как всегда! Надя Дорофеева в кроп-топе назвала топ-3 завтрака для хорошего начала дня

Надя Дорофеева и Владимир Дантес не так давно вернулись с Бали в заснеженный и морозный Киев. Пара привыкает к смене погодных условий, ностальгирует за отдыхом. Причем певица сообщила, что это один из немногих случаев, когда отпуск действительно ей невероятно понравился и улетать не хотелось. А пока инфоповодов и громких событий не так много, артистка решила поделиться с поклонниками полезностями и рассказать о любимых завтраках.

Звезда показала серию фото в динамике – на размазанных кадрах она "колдует" на кухне. Надя в пушистом белом кроп-топе и укороченной кофточке. А также джинсах с высокой посадкой демонстрирует не только плоский животик и очаровательную улыбку, но и показывает ингредиенты, из которых готовит себе вкусный завтрак.

Надя Дорофеева рассекретила топ-3 любимых завтрака (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ловите мои топ 3 любимых завтрака.

1. Овсяная каша ( с голубикой, бананом, совсем чуть-чуть меда и ягоды годжи)

2. Шакшука

3. Тост с авокадо, лососем и яйцом", – назвала свои самые любимые блюда Надя.

Поклонники певицы поделились своими любимыми вариантами блюд с утра и восхитились красотой звезды.

"Красивая", "Красотка", "Какие фото!", "Шикарная как всегда", - писали фолловеры.

Недавно в шоу Алексея Дурнева Надя рассказала о просто фирменном блюде – бутербродах с плавленым тертым сыром и чесноком. Она также призналась, что обожает блюда с майонезом. Кроме того, Надя рассказала о том, как когда-то на заре отношений с мужем Владимиром Дантесом поссорилась с ним из-за покупки гречневого хлеба.