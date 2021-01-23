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Шикарна як завжди! Надя Дорофєєва в кроп-топі назвала топ-3 сніданки для гарного початку дня

Автор: Lite

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес не так давно повернулися з Балі в засніжений і морозний Київ. Пара звикає до зміни погодних умов, ностальгує за відпочинком. Причому співачка повідомила, що це один з небагатьох випадків, коли відпустка дійсно їй неймовірно сподобався і відлітати не хотілося. А поки інфоприводів і гучних подій не так багато, артистка вирішила поділитися з шанувальниками корисностями і розповісти про улюблені сніданки.

Зірка показала серію фото в динаміці – на розмазаних кадрах вона "чаклує" на кухні. Надя в пухнастому білому кроп-топі і укороченою кофтині, а також джинсах з високою посадкою демонструє не тільки плоский животик і чарівну усмішку, але і показує інгредієнти, з яких готує собі смачний сніданок.

Надя Дорофєєва розсекретила топ-3 улюблених сніданки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ловіть мої топ 3 улюблених сніданку.
1. Вівсяна каша ( з лохиною, бананом, зовсім трохи меду і ягоди годжі)
2. Шакшука
3. Тост з авокадо, лососем і яйцем", – назвала свої улюблені страви Надя.

Шанувальники співачки поділилися своїми улюбленими варіантами страв з ранку і захоплювалися красою зірки.

"Красива", "Красуня", "Які фото!", "Шикарна як завжди", - писали фоловери.

Нещодавно в шоу Олексія Дурнєва Надя розповіла про просто фірмову страву – бутерброди з тертим плавленим сиром і часником. Вона також зізналася, що обожнює страви з майонезом. Крім того, Надя розповіла про те, як колись на зорі стосунків з чоловіком Володимиром Дантесом посварилася з ним через покупку гречаного хліба.

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Новини України Надя Дорофеєва