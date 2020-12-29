Шикарная: Настя Каменских показала, как носить самый трендовый костюм сезона

Настя Каменских недавно шокировала своих поклонников новой прической. Дреды-косички певице к лицу, но вот фанаты увидели в этом отсылки к образу Юлии Саниной в ее новой видео работе. "Слизано у Саниной", написали они.

А теперь певица вернулась к своему обычному образу: волосы в обычном виде она замечала сзади, так, что видно только пару прядей. Такая укладка отлично подходит к классическому костюму белого цвета, который одела певица.

Новый образ Насти (фото: instagram.com/kamenskux)

Укороченные широкие брюки, короткий белый топ, а сверху пиджак-оверсайз: такой аутфит уже покорил все модные подиумы и присутствует в гардеробе любой модницы. Дополнить образ стоит изысканными босоножками на высоком каблуке. Макияж Настя выбрала в тонах, подходящих ей по цветотипу, так что ориентироваться стоит на свой. Яркий образ отлично подойдет для новогодней вечеринки. Пробуем повторить.

Напомним, что Потап недавно высказался о своем сотрудничестве с Ольгой Бузовой и назвал своих фолловеров "долбодятлами".