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Шикарная: Светлана Лобода на кровати в обуви на каблуках покорила фанатов красотой

Автор: Lite

Певица Светлана Лобода покорила своих фолловеров стильными снимками на шикарной кровати: певица позирует прямо в обуви на каблуках и в изысканном вечернем платье.

Снимки Лобода запостила в своем Instagram.

Светлана запостила цветной и черно-белый вариант фото: наряд певицы отлично вписался в изысканный интерьер вокруг. На Лободе - только платье и украшения, небольшой клатч лежит рядом на кровати. Благодаря разрезу на платье хорошо видно длинные стройные ноги Светланы, она соблазнительно смотрит в сторону, как бы невзначай приоткрыв губы.

"Пятница. Вечер", - лаконично подписала снимки певица.

Поклонники отметили, что от певицы на этих снимках просто не отвести взгляда, а еще попросили поскорее представить свой новый, давно обещанный, хит:

  • Цветете, от вас веет и накрывает счастьем
  • Песня, Светлана Сергеевна, ну когда же
  • Вы - богиня
  • Так вами восхищаюсь
  • Шикарная!

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, новый мужчина Светланы Лободы засыпал их с ее малышками цветами: певица в восторге, спасибо, любимый!

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