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Шикарна: Світлана Лобода на ліжку у взутті на підборах підкорила фанатів красою

Автор: Lite

Співачка Світлана Лобода підкорила своїх фоловерів стильними знімками на шикарному ліжку: співачка позує прямо у взутті на підборах і у вишуканій вечірній сукні.

Знімки Лобода запостила у своєму Instagram.

Світлана запостила кольоровий та чорно-білий варіант фото: наряд співачки відмінно вписався в вишуканий інтер'єр навколо. На Лободі - тільки плаття і прикраси, невеликий клатч лежить поруч на ліжку. Завдяки розрізу на сукні добре видно довгі стрункі ноги Світлани, вона спокусливо дивиться в бік, як би ненароком відкривши губи.

"П'ятниця. Вечір", - лаконічно підписала знімки співачка.

Шанувальники зазначили, що від співачки на цих знімках просто не відвести погляду, а ще попросили скоріше представити свій новий, давно обіцяний, хіт:

  • Квітнете, від вас віє і накриває щастям
  • Пісня, Світлана Сергіївна, ну коли ж
  • Ви - богиня
  • Так вами захоплююся
  • Шикарна!

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, новий чоловік Світлани Лободи засипав їх з її дівчатками квітами: співачка в захваті, спасибі, коханий!

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