До сих пор отдаю долг: Кароль показала внушительный гардероб и сделала неожиданные заявления о себе

Так, певица поделилась атмосферным фото, сделанным для фотосессии известного глянца Viva! Фотосет проводился в каньоне Антилопа в американском штате Аризона.

Тина Кароль снмалась в шерстяном платье в уникальном каньоне (фото: instagram.com/tina_karol)

Оказалось, что каньон периодически заполняется водой, поэтому внутри у него образовался гладкий либиринт из каменных пород, отшлифованных водной стихией.

"Когда приехали, не видели каньон. Оказалось, он под землей. Спускаешься, и попадаешь в великолепие. Проблема была в том,что в платье жарко, а цветы из венка надо было беречь, потому что они выпадали. В итоге, чтобы не повредить венок, нам пришлось надеть его на парня, потому что все девочки были заняты", - раскрыла маленький секрет Кароль.

Также она показала роскошное и пышное, "большое, как холодильник", белоснежное платье, котрое певице привезли из Парижа специально для выступления на Майдане в День Независмости Украины в 2019 году. Тогда вокруг номера артистки вспыхнул небольшой скандал.

"В этом платье меня обвинили на Майдане, что я сидела. Класс, просто люблю ваш хейт. Конечно же, я не сидела в нем, и ждала с 8 или 10 утра, чтобы спеть гимн на крыше. Даже сейчас мурашки по коже. Почему выглядело, будто я сижу? Здесь такая складка на платье, что можно подумать, что я сижу", - пояснила звезда.

Роскошное платье с подсветкой, которую, к слову, певица могла самостоятельно регулировать, держа в ркках небольшой пульт, стало для нее знаковым. Именно в нем она выступла на концерте "Рождественские истории", где исполнила украинские рождественские колядки.

"В этот проекте я ушла в минус. Он был чисто филантропическим. До сих пор у меня есть долг, который я отдаю. Но для меня важно было проести это для общества, для нации, для нас", - отметила Тина.

Тина Кароль надела уникальный наряд ради "Рождественских историй" (фото: instagram.com/tina_karol)

Еще один знаковый наряд в гардеробе украинской поп-дивы – прозрачный бодисьют с камнями, в котором она выступила в этом году на Atlas Weekend.

"Комбез Жан-Поль Готье – он приехал к нам из Лос-Анджелеса, а внизу - комбинезон Кома, к которому мы "пришили ноги".Это был боди, а мы сделали бодисьют. Все это нанизывалось за две недели до выступления",- рассказала она.

Тина показала смелый наряд для Atlas Weekend 2021 (фото: instagram.com/tina_karol)

Также Тина отметила, что дружит с всемирно известным лондонским дизайнером Давидом Комой. В ее гардеробе немало образов от модельера.

Тина без стеснения рассекретила свой размер одежды.

"Порою, признаюсь вам, платье приезжают к нам размера 42 и они становятся 38. У меня 38 размер. Или приезжают размера 34, а у меня такой лунный день – я другого размера, и надо увеличить", - с кокетливой улыбкой призналась Кароль.