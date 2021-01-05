До сих пор не понимаю: Димопулос пожаловалась на проблемы с работой из-за эффектности

Санта Димопулос выкроила время в период новогодних праздников и решила пообщаться с поклонниками. Периодически звезда устраивает интерактивы, и отвечает на вопросы подписчиков своего фотоблога. В этот раз ее поклонники интересовались, как Санта относиться к конфликту бывшего мужа Андрея Джеджулы с его нынешней женой Юлией Леус. Но это была далеко не единственная тема, которая не оставила фолловеров равнодушными.

В InstaStories Санта рассказала, как не прошла кастинг на должность телеведущей по необычной причине.

"Мне недавно на кастинге аргументировали отказ тем, что я буду смущать украинских женщин… До сих пор не понимаю этого. Но, если честно, я никогда не стремилась стать телеведущей", - отметила Димопулос.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Также она сделала признание о жизни после победы в проекте "Танцы со звездами 2020". Оказалось, знаменитость набрала в весе после окончания изнурительных тренировок. Сейчас ее вес составляет 62 кг.

"Вот меня можно назвать как угодно, но только не тощей! После "Танців" + 4,5 кг, вот беру себя в руки, засучиваю рукава и снова начинаю работать над своим телом", - пообещала Санта.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Также она ответила на вопрос, почему ее сын Даниель не встречал этот новый год с мамой.

"У нас договоренность по поводу празднования Нового года – год празднует с нами, год – с папой", - пояснила звезда.

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Напомним, что ранее Санта Димопулос в оригинальном платье покорила красотой.