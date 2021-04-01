Как мы до сих пор живы: Астафьева поразила неожиданными признаниями о себе и семье

Даша призналась, что в их семье 1 апреля или День смеха ассоциируется с отцом певицы. Она так и называет эту дату – День Папки, ведь ее родитель – еще тот шутник и никогда не давал артистке заскучать.

"Скорее всего, играет цирковое прошлое. Если бы я рассказала вам, что он исполнял... все были бы удивлены, как мы до сих пор живы... а может, и наоборот, ведь смех продлевает жизнь!" - нашла положительные стороны Даша и тут же рассказала топ-2 самые смешные истории, связанные с розыгрышами отца.

Так, папа Даши – Виктор Астафьев, решил подшутить над дочкой, сообщив ей якобы о звонке от именитого российского режиссера.

Даша Астафьева умеет смеятся над собой (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Один раз, я психанула, бросила все, и вернулась жить в родной город Орджоникидзе. Во время, когда появились первые мобилки, и за 2 секунды можно и нужно было успеть все, звонит папа, и говорит: Срочно, беги домой! Позвонили со студии Михалкова. Тебя хотят снимать в кино!" - девушка примчалась домой и старательно начала записывать все контактные данные и информацию о пробах, но затем оказалось, что папа разыграл доверчивую дочь.

Также певица не скрывает – она очень удачливая в плане ценных находок. С одной из таких историй и связан второй яркий и курьезный момент в ее жизни.

"Как-то я, подвыпивши, нашла большой камень, бриллиант [со мной такое постоянно, родные уже даже не удивляются] и положила его в кошелек, в потайной карманчик. Ну, и как все, что происходит со мной, когда я подвыпившая, забылось. Через какое-то время, я вспомнила о находке! Радостная прибежала и открыла кошелёк и выронила камешек... рядом был Чичико", - любимый пес Даши породы акита-ину имел привычку съедать все, то плохо лежало или падало, поэтому певица махнула рукой на находку и забыла об этом случае.

Папа Даши - большой шутник (фото: instagram.com/da_astafieva)

"В прошлом году, собаки были у родителей, звонит папа и говорит, что Чиче было плохо, и он вырвал [извиняюсь за подробности]. Когда убирали, нашли камешек, пару карат, фото прилагалось... Вы не представляете мой восторг, когда папа позвонил и рассказал это", - поделилась эмоциями Даша.

Этот год не стал исключением, но о предмете розыгрыша от папы певица решила умолчать. "В этом году история победила все предыдущие, но, к сожалению, не могу рассказать", - заинтриговала артистка.