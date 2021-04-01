Як ми досі живі: Астаф'єва вразила несподіваними подробицями про себе і сім'ю

Даша зізналася, що в їх сім'ї 1 квітня День сміху асоціюється з батьком співачки. Вона так і називає цю дату – День Папки, адже її батько – ще той жартівник і ніколи не давав артистці занудьгувати.

"Швидше за все, грає циркове минуле. Якби я розповіла вам, що він влаштовував... всі були б здивовані, як ми досі живі... а може, і навпаки, адже сміх продовжує життя!" - знайшла позитивні сторони Даша і тут же розповіла топ-2 найсмішніші історії, пов'язані з розіграшами батька.

Так, тато Даші – Віктор Астаф'єв, вирішив пожартувати над донькою, повідомивши їй нібито про дзвінок від іменитого російського режисера.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Один раз, я не витрималася, кинула все, і повернувся в рідне місто Орджонікідзе. У час, коли з'явилися перші мобілки, і за 2 секунди можна і потрібно було встигнути все, дзвонить тато, і каже: Терміново, біжи додому! Подзвонили зі студії Міхалкова. Тебе хочуть знімати кіно!" - дівчина примчала додому і старанно почала записувати всі контактні дані та інформацію про проби, але потім виявилося, що тато розіграв довірливу дочку.

Також співачка не приховує – вона дуже удачлива в плані цінних знахідок. З однією з таких історій і пов'язаний другий яскравий і курйозний момент у її житті.

"Якось я була напідпитку і знайшла великий камінь, діамант [зі мною таке постійно, рідні вже навіть не дивуються] і поклала його в гаманець, в потайну кишеню. Ну, і як все, що відбувається зі мною, коли я підпила, забулося. Через якийсь час, я згадала про знахідку! Радісна прибігла і відкрила гаманець і впустила камінчик... поруч був Чічіко", - улюблений пес Даші породи акіта-іну мав звичку з'їдати все, що погано лежало або падало, тому співачка махнула рукою на знахідку і забула про цей випадок.

Тато Даші - великий жартівник (фото: instagram.com/da_astafieva)

"В минулому році, собаки були у батьків, дзвонить тато і каже, що Чічі було погано, і він вирвав [перепрошую за подробиці]. Коли прибирали, знайшли камінчик, пару карат, фото додавалося... Ви не уявляєте мій захват, коли тато подзвонив і розповів це", - поділилася емоіями Даша.

Цей рік не став винятком, але про предмет розіграшу від тата співачка вирішила промовчати. "У цьому році історія перемогла всі попередні, але, на жаль, не можу розповісти", - заінтригувала артистка.