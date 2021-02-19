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Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

Автор: Lite

Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников ярким необычным луком.

Фото певица запостила в своем Instagram.

Ирина демонстрирует яркую деталь зимнего гардероба 2021 - необычную меховую сумку. Весь "хипстерский" образ Билык вызвал горячие обсуждения под снимками: кислотное худи с иероглифами, шапка в тон, обувь на огромной платформе и яркий макияж.

Фанаты восхитились смелостью певицы при выборе одежды, а некоторые подписчики даже не узнали певицу.

  • Ириша, как стильно, свежо! Обожаю этот стиль!
  • Ого! Сильно изменилась!
  • Неузнаваемая
  • Билычка, супер, обожаю тебя

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Билык сделала фанатам необычное предложение: пора стать счастливым!

Также смотрите на совместное селфи Ирины Билык с Ольгой Сумской - две дивы взорвали сеть красотой.

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Новости Украины Ирина Билыкпевец
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