Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

Ирина демонстрирует яркую деталь зимнего гардероба 2021 - необычную меховую сумку. Весь "хипстерский" образ Билык вызвал горячие обсуждения под снимками: кислотное худи с иероглифами, шапка в тон, обувь на огромной платформе и яркий макияж.

Фанаты восхитились смелостью певицы при выборе одежды, а некоторые подписчики даже не узнали певицу.

Ириша, как стильно, свежо! Обожаю этот стиль!

Ого! Сильно изменилась!

Неузнаваемая

Билычка, супер, обожаю тебя

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)