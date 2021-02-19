Сильно изменилась: Ирина Билык шокировала поклонников новым ярким луком

Украинская певица Ирина Билык удивила поклонников ярким необычным луком.
Фото певица запостила в своем Instagram.
Ирина демонстрирует яркую деталь зимнего гардероба 2021 - необычную меховую сумку. Весь "хипстерский" образ Билык вызвал горячие обсуждения под снимками: кислотное худи с иероглифами, шапка в тон, обувь на огромной платформе и яркий макияж.
Фанаты восхитились смелостью певицы при выборе одежды, а некоторые подписчики даже не узнали певицу.
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, Билык сделала фанатам необычное предложение: пора стать счастливым!
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