Сильно змінилася: Ірина Білик шокувала шанувальників новим яскравим луком

Ірина демонструє яскраву деталь зимового гардеробу 2021 - незвичайну хутряну сумку. Весь "хіпстерский" образ Білик викликав гарячі обговорення під знімками: кислотне худі з ієрогліфами, шапка в тон, взуття на величезній платформі і яскравий макіяж.

Фанати захоплювалися сміливістю співачки при виборі одягу, а деякі фоловери навіть не впізнали співачку.

Іриша, як стильно, по-свіжому! Обожнюю цей стиль!

Ого! Сильно змінилася!

Не впізнати

Біличка, супер, обожнюю тебе

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)