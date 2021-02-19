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Сильно змінилася: Ірина Білик шокувала шанувальників новим яскравим луком

Автор: Lite

Українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників яскравим незвичайним луком.

Фото співачка запостила у своєму Instagram.

Ірина демонструє яскраву деталь зимового гардеробу 2021 - незвичайну хутряну сумку. Весь "хіпстерский" образ Білик викликав гарячі обговорення під знімками: кислотне худі з ієрогліфами, шапка в тон, взуття на величезній платформі і яскравий макіяж.

Фанати захоплювалися сміливістю співачки при виборі одягу, а деякі фоловери навіть не впізнали співачку.

  • Іриша, як стильно, по-свіжому! Обожнюю цей стиль!
  • Ого! Сильно змінилася!
  • Не впізнати
  • Біличка, супер, обожнюю тебе

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Білик зробила фанатам незвичайну пропозицію: пора стати щасливим!

Також дивіться спільне селфі Ірини Білик з Ольгою Сумською - дві діви підірвали мережу красою.

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Новини України Ірина Біликпевец
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