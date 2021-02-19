Сильно змінилася: Ірина Білик шокувала шанувальників новим яскравим луком

Українська співачка Ірина Білик здивувала шанувальників яскравим незвичайним луком.
Фото співачка запостила у своєму Instagram.
Ірина демонструє яскраву деталь зимового гардеробу 2021 - незвичайну хутряну сумку. Весь "хіпстерский" образ Білик викликав гарячі обговорення під знімками: кислотне худі з ієрогліфами, шапка в тон, взуття на величезній платформі і яскравий макіяж.
Фанати захоплювалися сміливістю співачки при виборі одягу, а деякі фоловери навіть не впізнали співачку.
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, Білик зробила фанатам незвичайну пропозицію: пора стати щасливим!
Також дивіться спільне селфі Ірини Білик з Ольгою Сумською - дві діви підірвали мережу красою.