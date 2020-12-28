Очень сильно переживала: 73-летняя Ротару призналась, как пережила трудный год

София Ротару рассказала, как дался ей трудный год самоизоляции из-за пандемии коронавируса, и чего ей не хватало больше всего.

Так, в программе "Світське життя" народная артистка призналась, что очень волновалась за здоровье, но больше всего ей не доставало концертов.

"Конечно же волновалась. Потому что здоровье - это самое главное. Но я поняла, что без моей профессии, без музыки, зрителей, песни невозможно! Я очень сильно переживала и сегодня я очень счастлива", - рассказала София Михайловна после концерта.

Звезда пожелала всем здоровья, и чтобы наконец-то пандемия коронавируса отступила.

"Я вышла на сцену и думаю "ну наконец-то, слава Богу". Желаю всем избавиться от коронавируса и что бы он исчез из нашей жизни навсегда, и что бы все были здоровы. Это самое главное", - пожелала артистка.

В 2020-м году исполняется 50 лет главному хиту Ротару "Червона рута", которую написал легендарный Владимир Ивасюк. Сама же Ротару считает, что "нашла эту самую "червону руту" - символ женского счастья.

Артистка говорит, что эта песня звучит на каждом ее концерте. Теперь она готовится к юбилейному выступлению и очень надеется, что оно состоится.

София Ротару сделала признание о тяжелом 2020 году (видео: ТСН)

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Кроме того, поговаривают, что Ротару вынужденна продать свою роскошную гостиницу-виллу в Крыму.