Я сказала: "Хватит!" Растерянная Седокова высказалась о ссоре с родным человеком

Звездная мама опубликовала на личной страничке фото мальчика, который сидит на скаймейке рядом с отчимом и третьим супругом артистки, Янисом Тимма. У малыша забавная мимика и выражение лица.

"Сын сказал сегодня, что меня не любит. Мы поругались из-за музыки. У него жуткий музыкальный вкус", - посетовала Анна.

Гектор расстроил маму своим музыкальным вкусом (фото: instagram.com/annasedokova)

Она отметила, что всегда изберательно относилась к музыке, звучащей дома. Сама артистка предпочитает джаз и классическое пиано.

"Настал момент, когда он случайно попал в компанию детей-любителей "с*к" и "ж*п". И понеслось. Одна хуже следующей. Мои уши наливаются кровью, когда он подыскивает себе подходящую песню. И я не только про текст. Я про посыл, про позиционирование женщины. Ты мне с*си и молчи", - ужаснулась артистка.

Гектор расстраивается, когда мама выключает его музыку и даже плачет. Материнское сердце сдается, и певица идет на поводу у ребенка, разрешая ему послушать еще один сомнительный трек.

Анна рассказала о ссоре с сыном (фото: instagram.com/annasedokova)

"Сегодня я сказала: "Хватит". И запретила ему слушать русскоязычную музыку. Детскую можно. Взрослую нет. И он сказал мне, что не любит меня больше. Потом мы шли в садик и молчали. Я не держала его за руку, только на дороге. Он спросил, может ли согреть мою руку и взять меня за нее. Я сказала, что подумаю", - рассказала о своей реакции на происходящее артистка.

Седокова признается, что допустила ошибку, пойдя на поводу у ребенка и вовремя не одернув его, но теперь намеренна все исправить. В то же время, к исполнителям, которые поют подобные тексты "18+" у нее претензий нет, ведь их творчество рассчитано на совершеннолетюю аудиторию.

Анна приняла решение насчет 4-летнего сына (фото: instagram.com/annasedokova)

"Дети впитывают то ,что они слышат. И то ,что им разрешают слушать . В моем случае это точно не то, что слушают дома родители.. Надо просто дать понять ,что мне это не нравится, а не радостно хлопать в ладоши и снимать на камеру , когда он подпевает то не вмещается в границы вашей семьи", - сделала вывод певица.