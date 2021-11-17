Я сказала: "Досить!" Розгублена Сєдокова висловилася про сварку з рідною людиною

Зіркова мама опублікувала на особистій сторінці фото хлопчика, який сидить на скаймейке поруч з вітчимом і третім чоловіком артистки, Янісом Тімма. У малюка кумедна міміка і вираз обличчя.

"Син сказав сьогодні, що мене не любить. Ми посварилися через музику. У нього моторошний музичний смак", - поскаржилася Анна.

Гектор засмутив маму своїм музичним смаком (фото: instagram.com/annasedokova)

Вона зазначила, що завжди вибірково ставилася до музики, що звучить вдома. Сама артистка обирає джаз і класичне піано.

"Настав момент, коли він випадково потрапив в компанію дітей-любителів "с*к" і "ж*п". І понеслося. Одна гірше наступної. Мої вуха наливаються кров'ю, коли він підшукує собі відповідну пісню. І я не тільки про текст. Я про посил, про позиціонування жінки. Ти мені смо*чи і мовчи", - жахнулася артистка.

Гектор засмучується, коли мама вимикає його музику і навіть плаче. Материнське серце здається, і співачка йде на поводу у дитини, дозволяючи йому послухати ще один сумнівний трек.

Анна розповіла про сварку з сином (фото: instagram.com/annasedokova)

"Сьогодні я сказала: "Досить". І заборонила йомусСлухати російськомовну музику. Дитячу можна. Дорослу ні. І він сказав мені, що не любить мене більше. Потім ми йшли в садок і мовчали. Я не тримала його за руку, тільки на дорозі. Він запитав, чи може зігріти мою руку і взяти мене за неї. Я сказала, що подумаю", - розповіла про свою реакцію на те, що відбувається артистка.

Сєдокова зізнається, що допустила помилку, пішовши на поводу у дитини і вчасно не обсмикнувши хлопчика, але тепер має намір все виправити. У той же час, до виконавців, які співають подібні тексти "18+", у неї претензій немає, адже їх творчість розрахована на повнолітню аудиторію.

Анна прийняла рішення щодо 4-річного сина (фото: instagram.com/annasedokova)

"Діти вбирають те, що вони чують. І те, що їм дозволяють слухати . У моєму випадку це точно не те, що слухають вдома батьки.. Треба просто дати зрозуміти, що мені це не подобається, а не радісно плескати в долоні і знімати на камеру, коли він підспівує то не вміщається в межі вашої родини", - зробила висновок співачка.