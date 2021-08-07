"Скажите, доктор": Потап заговорил об изменениях во внешности после милого селфи с Настей

На фото – певица задумчиво смотрит прямо в камеру, прикрыв рукой подбородок и перебросив роскошную копну волос на одну сторону. Потап разместился чуть поодаль – он спрятал глаза за солнечными очками и прильнул ближе к Насте, чтобы попасть в кадр.

Потап и Настя Каменских обратились к поклонникам с предложением (фото: instagram.com/kamenskux)

"Придумайте название к этой фотографии", - обратилась к поклонникам с заданием Настя. Первым отреагировал Потап. "Скажите, доктор, может мне уменьшить подбородок?" - предложил он свой вариант.

Комментаторы решили поупражняться в остроумии и завалили влюбленных комплиментами.