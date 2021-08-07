"Скажіть, лікарю": Потап заговорив про зміни в зовнішності після милого селфі з Настею

На фото – співачка задумливо дивиться прямо в камеру, прикривши рукою підборіддя і перекинувши розкішну копицю волосся на одну сторону. Потап розмістився трохи віддалік - він сховав очі за сонячними окулярами і пригорнувся ближче до Насті, щоб потрапити в кадр.

Потап і Настя Каменських звернулися до шанувальників з пропозицією (фото: instagram.com/kamenskux)

"Придумайте назву до цієї фотографії", - звернулася до шанувальників із завданням Настя. Першим відреагував Потап. "Скажіть, лікарю, може мені зменшити підборіддя?"- запропонував він свій варіант.

Коментатори вирішили повправлятися в дотепності і завалили закоханих компліментами.