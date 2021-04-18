Сказка закончилась? В сети появились слухи о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта

В сети появились слухи о том, что главная героиня шоу "Холостячка", актриса Ксения Мишина рассталась со своим избранником - победителем проекта Александром Эллертом. Пара жила вместе, проводила много времени друг с другом и даже заговаривала о свадьбе.
Однако сейчас поклонники подозревают, что сказке пришел конец. Фанаты предположили, что они больше не вместе, исходя из того, что актриса удалила практически все совместные фото с возлюбленным из своего аккаунта в Instagram.
Помимо этого, Мишина также отписалась от Эллерта, что тоже не осталось незамеченным.
А на днях сын Ксении Платон отпраздновал свой 9-й день рождения, на котором не присутствовали ни Александр, ни его дочь Эля. Это видно по фото с праздника, которые актриса выложила в сети.
Ксения Мишина показала фото с дня рождения сына Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Под этой публикацией обеспокоенные поклонники принялись засыпать Ксению вопросами об Александре и гадать, расстались ли они. Та оставляет их без ответа.
В то же время у Эллерта в Instagram-аккаунте сохранились фото с Мишиной, к тому же он даже поздравил Платона с днем рождения и опубликовал трогательные кадры.
Отметим, что сейчас артистка находится в Хорватии на съемках. А в своих историях Александр показывал, как на машине отправился в Европу - а именно, в ту же Хорватию. Так что возможно, что мужчина поехал к любимой и у них все в порядке.
Александр Эллерт приехал в Хорватию, где снимается Ксения Мишина (видео: Youtube)
Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, что переболела коронавирусом, и показала забавное постельное фото с Александром Эллертом.