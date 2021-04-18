Сказка закончилась? В сети появились слухи о расставании Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Помимо этого, Мишина также отписалась от Эллерта, что тоже не осталось незамеченным.

А на днях сын Ксении Платон отпраздновал свой 9-й день рождения, на котором не присутствовали ни Александр, ни его дочь Эля. Это видно по фото с праздника, которые актриса выложила в сети.

Ксения Мишина показала фото с дня рождения сына Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Под этой публикацией обеспокоенные поклонники принялись засыпать Ксению вопросами об Александре и гадать, расстались ли они. Та оставляет их без ответа.

Зачем же так жестоко Ксю с Сашей поступила: отписаться от любимого и удалила все совместные фото! Это какой головой надо думать, чтобы так мгновенно поступить. Ну повздорили немного или много (мы об этом никогда не узнаем). Но отписываться — это уже нонсенс

Эллерт где?

А теперь все дружно скрестили пальцы в надежде, что Мишина все еще Сашина

А где Саша?

Элю с Сашей не пригласили на праздник?

А где Эля?

Похоже, что сказка закончилась. Очень жаль

Жаль что нет с вами Саши и Эли

Невже розійшлись з Елертом?

По ходу и не было никаких отношений с Эллертом... не бывает, чтоб такие чувства и бац и расстались... По ходу контракт отрабатывали... Эх как жаль, так красиво со стороны это все смотрелось...

В то же время у Эллерта в Instagram-аккаунте сохранились фото с Мишиной, к тому же он даже поздравил Платона с днем рождения и опубликовал трогательные кадры.

Отметим, что сейчас артистка находится в Хорватии на съемках. А в своих историях Александр показывал, как на машине отправился в Европу - а именно, в ту же Хорватию. Так что возможно, что мужчина поехал к любимой и у них все в порядке.

Александр Эллерт приехал в Хорватию, где снимается Ксения Мишина (видео: Youtube)