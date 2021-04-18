Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

У мережі з'явилися чутки про те, що головна героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина розлучилася зі своїм обранцем - переможцем проекту Олександром Еллертом. Пара жила разом, проводила багато часу один з одним і навіть розмовляла про весілля.
Однак зараз шанувальники підозрюють, що казці прийшов кінець. Фанати припустили, що вони більше не разом, виходячи з того, що актриса видалила практично всі спільні фото з коханим зі свого аккаунта в Instagram.
Крім цього, Мішина також відписалася від Еллерта, що теж не залишилося непоміченим.
А днями син Ксенії Платон відсвяткував свій 9-й день народження, на якому не були присутні ні Олександр, ні його дочка Еля. Це видно з фото зі свята, які актриса виклала в мережі.
Мішина Ксенія показала фото з дня народження сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Під цією публікацією стурбовані шанувальники почали засипати Ксенію питаннями про Олександра і гадати, чи розійшлися вони. Та залишає їх без відповіді.
У той же час у Еллерта в Instagram-акаунті збереглися фото з Мішиною, до того ж він навіть привітав Платона з днем народження і опублікував зворушливі кадри.
Відзначимо, що зараз артистка перебуває в Хорватії на зйомках. А в своїх історіях Олександр показував, як на машині відправився в Європу - а саме, в ту ж Хорватію. Так що можливо, що чоловік поїхав до коханої і у них все в порядку.
Олександр Еллерт приїхав до Хорватії, де знімається Ксенія Мішина (відео: Youtube)
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, що перехворіла на коронавірус, і показала забавне постільне фото з Олександром Еллертом.