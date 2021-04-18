Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Крім цього, Мішина також відписалася від Еллерта, що теж не залишилося непоміченим.

А днями син Ксенії Платон відсвяткував свій 9-й день народження, на якому не були присутні ні Олександр, ні його дочка Еля. Це видно з фото зі свята, які актриса виклала в мережі.

Мішина Ксенія показала фото з дня народження сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під цією публікацією стурбовані шанувальники почали засипати Ксенію питаннями про Олександра і гадати, чи розійшлися вони. Та залишає їх без відповіді.

Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею вчинила: відписатися від коханого і видалила всі спільні фото! Це якою головою треба думати, щоб так миттєво вчинити. Ну посварилися трохи або багато (ми про це ніколи не дізнаємося). Але відписуватись — це вже нонсенс

Еллерт де?

А тепер всі дружно схрестили пальці в надії, що Мішина все ще Сашина

А де Саша?

Елю з Сашею не запросили на свято?

А де Еля?

Схоже, що казка закінчилася. Дуже шкода

Шкода що немає з вами Саші і Елі

Невже розійшлись з Еллертом?

По ходу і не було жодних стосунків з Еллертом... не буває, щоб такі почуття і бац і розлучилися... По ходу контракт відпрацьовували... Ех, як шкода, так гарно зі сторони це все виглядало...

У той же час у Еллерта в Instagram-акаунті збереглися фото з Мішиною, до того ж він навіть привітав Платона з днем народження і опублікував зворушливі кадри.

Відзначимо, що зараз артистка перебуває в Хорватії на зйомках. А в своїх історіях Олександр показував, як на машині відправився в Європу - а саме, в ту ж Хорватію. Так що можливо, що чоловік поїхав до коханої і у них все в порядку.

Олександр Еллерт приїхав до Хорватії, де знімається Ксенія Мішина (відео: Youtube)