RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Казка закінчилася? У мережі з'явилися чутки про розставання Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

Автор: Lite

У мережі з'явилися чутки про те, що головна героїня шоу "Холостячка", актриса Ксенія Мішина розлучилася зі своїм обранцем - переможцем проекту Олександром Еллертом. Пара жила разом, проводила багато часу один з одним і навіть розмовляла про весілля.

Однак зараз шанувальники підозрюють, що казці прийшов кінець. Фанати припустили, що вони більше не разом, виходячи з того, що актриса видалила практично всі спільні фото з коханим зі свого аккаунта в Instagram.

Крім цього, Мішина також відписалася від Еллерта, що теж не залишилося непоміченим.

А днями син Ксенії Платон відсвяткував свій 9-й день народження, на якому не були присутні ні Олександр, ні його дочка Еля. Це видно з фото зі свята, які актриса виклала в мережі.

Мішина Ксенія показала фото з дня народження сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Під цією публікацією стурбовані шанувальники почали засипати Ксенію питаннями про Олександра і гадати, чи розійшлися вони. Та залишає їх без відповіді.

  • Навіщо ж так жорстоко Ксю з Сашею вчинила: відписатися від коханого і видалила всі спільні фото! Це якою головою треба думати, щоб так миттєво вчинити. Ну посварилися трохи або багато (ми про це ніколи не дізнаємося). Але відписуватись — це вже нонсенс
  • Еллерт де?
  • А тепер всі дружно схрестили пальці в надії, що Мішина все ще Сашина
  • А де Саша?
  • Елю з Сашею не запросили на свято?
  • А де Еля?
  • Схоже, що казка закінчилася. Дуже шкода
  • Шкода що немає з вами Саші і Елі
  • Невже розійшлись з Еллертом?
  • По ходу і не було жодних стосунків з Еллертом... не буває, щоб такі почуття і бац і розлучилися... По ходу контракт відпрацьовували... Ех, як шкода, так гарно зі сторони це все виглядало...

У той же час у Еллерта в Instagram-акаунті збереглися фото з Мішиною, до того ж він навіть привітав Платона з днем народження і опублікував зворушливі кадри.

Відзначимо, що зараз артистка перебуває в Хорватії на зйомках. А в своїх історіях Олександр показував, як на машині відправився в Європу - а саме, в ту ж Хорватію. Так що можливо, що чоловік поїхав до коханої і у них все в порядку.

Олександр Еллерт приїхав до Хорватії, де знімається Ксенія Мішина (відео: Youtube)

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізналася, що перехворіла на коронавірус, і показала забавне постільне фото з Олександром Еллертом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ксения МишинаХолостячка
Читайте також
Карантинний family look: хвора COVID-19 Мішина повеселилася в ліжку з Еллертом
Крута компанія: Мішина з Еллертом і дітьми показала, як виглядає весняне щастя
Прогноз погоди