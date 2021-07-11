Как в сказке: Вера Брежнева заворожила атмосферными кадрами в лавандовом раю

Вера позировала среди цветущих рядов лаванды в шелковом желтом платье в бельевом стиле с оголенными плечами. Стильный аутфит выгодно подчеркнул стройные формы и пышную грудь артистки. Волосы она оставила распущенными и она красиво спадали на плечи звезды.

Отметим, что снимки были сделаны на закате, что добавило им особой атмосферы и сказочности. Судя по геотегу, поле находится где-то в Италии.

"Ты такая золотая", - подписала кадры знаменитость на английском языке.

Вера Брежнева очаровала фотосессией среди лаванды (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева также выложила видео, на котором она эффектно идет или бежит среди лаванды. Как отметила певица, его снял ее муж Константин Меладзе.

Поклонники пришли в восторг и искупали Веру в комплиментах в комментариях.