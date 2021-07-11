Як у казці: Віра Брежнєва заворожила атмосферними кадрами в лавандовому раю

Віра позувала серед квітучих рядів лаванди в шовковій жовтій сукні в білизняному стилі з оголеними плечима. Стильний аутфіт вигідно підкреслив стрункі форми і пишні груди артистки. Волосся вона залишила розпущеним і воно красиво спадало на плечі зірки.

Відзначимо, що знімки були зроблені на заході сонця, що додало їм особливої атмосфери і казковості. Судячи з геотегу, поле знаходиться десь в Італії.

"Ти така золота", - підписала кадри знаменитість англійською мовою.

Віра Брежнєва зачарувала фотосесією серед лаванди (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва також виклала відео, на якому вона ефектно йде або біжить серед лаванди. Як зазначила співачка, його зняв її чоловік Костянтин Меладзе.

Шанувальники прийшли в захват і викупали Віру в компліментах в коментарях.