Сладость невозможная: Лобода восхитила сеть снимками с младшей дочерью

Светлана Лобода не афиширует личную жизнь. Многочисленная армия поклонников не знает, занято ли сердце их кумира, а еще им остается только предполагать, от кого у Светланы младшая дочь Тильда. Уже несколько лет все склоняются к мнению, что малышка - дочь знаменитого эпатажного исполнителя из Германии - Тилля Линдеманна. Правда, недавно сам Тилль высказался об алчности славянских женщин, заявив, что пока что свадьбу на одной из них не планирует.

Как бы там ни было, у певицы уже есть семья - она обожает своих дочурок и с радостью демонстрирует их поклонникам. Например, недавно Лобода показала фото, на которых она в ультракоротком платье и на высоких каблуках держит на руках малышку Тильду. Она нежно обнимает дочь.

Лобода и ее малышка (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила. Мы с моим пирожочком решили сегодня немного погулять, а вы?", - написала под фото певица.

Поклонники называли снимки "сладостью невозможной", порадовались, что "пирожочек уже такой большой" и попросили показать лицо малышки, ведь так интересно, такие же у малышки большие губы, как у ее знаменитой мамочки, или она пошла в отца?

Напомним, Лобода обожает вдохновлять поклонников стильными луками, недавно она в блестящем платье и на высоких каблуках покорила сеть своей красотой.