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Слава из НеАнгелов в микротопе без белья засветила интимные детали: видно сразу

Автор: Lite

Певица разгуливала в коротком топе и трендовом головном уборе

Слава Каминская из группы НеАнгелы давно будоражит поклонников пикантными эротическими кадрами – она умеет быть сексуальной не только на сцене, но и вжизни. Острая на язык звезда полюбилась фанам не только благодаря необычному голосу, но и фирменному юмору, самоиронии и оригинальности. Ее фото часто будоражат кровь подписчиков в Instagram своей откровенностью на грани, но певица умеет сохранять интригу. На новом коротком видео Слава показала, как разгуливает по улице в коротком топе, не надев при этом белье.

В черно-белом ролике артистка предстала в трендовой шляпе-панаме и модной клетчатой расстегнутой рубашке-пальто. "Как согреваетесь холодными вечерами?" - поинтересовалась она.

Поклонники стали увлеченно рассказывать звезде о своих способах согреться, а также делали ей комплиментами и сразу заметили что певица не надела белье.

  • Через топ видно, что холодно
  • Какая же Вы красивая
  • Какая ты тут шикарная! Породистая! Супер
  • Это очень красиво, сексуально, женственно и стильно
  • Идеальная
  • Этот взгляд. Эта улыбка. Что-то задумала лиса
  • Взгляд влюбленной женщины, причем, на того самого мужчину

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов в черном боди и сетчатых колготах взбудоражила фото из кухни.

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Новости Украины Слава КаминскаяНеАнгелы