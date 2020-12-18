UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Слава из НеАнгелов удивила правдой о бывшем муже: он кардинально сменил профессию

Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы скрывает личную жизнь и не намерена больше делать ее достоянием общественности. Певица два раза была замужем. О первом браке она практически не вспоминает. Евгений (так звали первого супруга звезды) был ее хорошим другом и искренее любил певицу. Так, пара расписалась в 2012 году, а через год их союз распался – певица влюбилась в другого и призналась мужу в этом честно. Тем ни менее, Слава и Женя остались в хороших отношениях. Так, певица решила рассказать о кардинальных переменах в жизни бывшего супруга-бизнесмена. Оказалось, что тот стал священнослужителем.

Артистка опубликовала в Instagram фото из киевского храма, на котором запечатлена на фоне иконостаса в с бывшим супругом в ризе священника.

Первый муж Славы стал православным священником (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мой бывший муж Евгений обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена. Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет. Спасибо за великодушный прием. А отцу Георгию — за экскурс в историю. Замечательный день был", - подписала кадр она.

Бывший супруг певицы теперь священнослужитель в одном из киевских храмов ( instagram.com/babaslavka)

Напомним, что ранее Слава Каминская раззадорила сеть заявлениями о бывшем муже Эдгаре Каминском и рассказала об их нынешних отношениях, чем вызвала споры и разногласия среди подписчиков.

Также Слава из НеАнгелов высказалась о своих нынешних романтических отношениях и чувствах к новому избраннику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская