Слава из НеАнгелов высказалась об отношениях с бывшими мужьями: очень выгодно

Декабрь для Славы Каминской из группы НеАнгелы богатый на семейные торжества. Ее дети, Леонард и Лаура появились на свет именно в последний месяц зимы: дочка – 6 декабря, а сын – 12 числа. В этом году певица отмечала праздники детей в компании бывшего мужа Эдгара Каминского, которые не пропускает знаменательные даты в жизни малышей. О том, как сложились их отношения после развода и приходит ли на семейные торжества нынешний возлюбленный артистки, она рассказала Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Так, Слава призналась, что ее новые молодой человек пока не приходит на дни рождения детей, де неизменно присутствует их отец и ее бывший супруг.

"Такие чудеса дипломатии нам еще не присущи. Ну зачем? У детей есть родители — я и Эдгар. Кроме нас, мне кажется, им никто не нужен", - отметила певица.

Артистка уточнила, как они с Эдгаром разделили родительские обязанности. Пара придумала удобную для обоих схему. Так, сын и дочка две недели живут с отцом и две – с матерью.

"Во-первых, кроме папы есть еще бабушка и няня. Во-вторых, я тоже люблю отдыхать и мне очень выгодно, когда дети в отца", - призналась певица.

Кроме того, недавно певица сообщила, что ее первый супруг Евгений принял сан и стал священнослужителем. Она уточнила, что он не священник.

"У него есть жена. Я была третьей, сейчас у него четвертая – очень хорошая девушка.Не знаю, как назвать сан, который у него. Но мне очень приятно, что я могу приходить в церковь и видеть его в таком виде", - отметила лава.