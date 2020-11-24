До слез: Юлия Санина взорвала сеть новым чувственным видео

Группа представила новый клип

Украинская группа The Hardkiss представила новое видео на песню "Все було так". Снятая в духе популярной группы чувственная история получилась как всегда яркой и страстной. Главные роли в ней исполнили солистка коллектива Юлия Санина и ее муж, продюсер Валерий Бебко. В кадре появляется и их пятилетний сын Даня, а также масса других персонажей.

В клипе Юлия, известная своей любовью к стильным вещам, показала два ярких образа, продуманных до мелочей. Первый составили черная облегающая юбка, надетая с прозрачным боди и объемным пиджаком. Второй - укороченная рубашка и брюки в спортивном стиле.

Начинается чувственное видео с черно-белых кадров, полных драматизма. Но позже картинка резко сменяется яркими цветными вставками, глубокими и эффектными. Невероятной красоты природные явления, порыв эмоций, накал страстей и романтика полным ходом - создатели видео явно решили сыграть на контрасте. И победила, разумеется, любовь. Ролик получился жизнеутверждающим и позитивными. И уже собрал массу отзывов от фанатов группы.

Новая видеоработа взорвала сеть (видео: YouTube The HARDKISS)

За несколько часов видео набрало около 50000 просмотров и массу отметок "нравится" на YouTube-канале The Hardkiss. "В конце - до слез. Даня очень харизматичный", "Такое впечатление что эту песню 9 лет назад написали очень сильно", "Ваше лучшее видео", "Голос дрожит и тело в мурашках. Новая любимая песня, которая вдохновляет. Спасибо вам", "Красивейший клип и фантастическая песня! Спасибо, что никогда не подводите наших ожиданий с премьерами! Любим вас!", - пишут фанаты.

Ранее мы писали о главных способах, которые помогаюи Юлии побороть осеннюю хандру.