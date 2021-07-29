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Слишком горячо: Эмили Ратаковски восхитила фигурой в сочном бикини

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски - мастер горячих фото. 30-летняя бизнесвумен и молодая мама после периода беременности и родов стремится наверстать упущенное, выставляя соблазнительные луки почти каждый день.

Новый из них Эмили сделала на яхте.

Сейчас Ратаковски на отдыхе, куда отправилась с подругами. Девушки часто постят совместные прогулки, а также путешествия на яхте. В новом из таких вояжей Эмили примерила максимально соблазнительный лук. Его составили бикини сочного оттенка с оранжево-лиловым орнаментом, укороченная рубашка с длинными рукавами, а также широкополая шляпка. Также Эмили постаралась подобрать массу аксессуаров им в тон. Без макияжа также не обошлось: модель подвела глаза черным каялом, а губы подчеркнула розовым блеском.

Эмили на отдыхе (фото: instagram.com/emrata)

Сделав целую галерею фото, Ратаковски постаралась показать себя во всех ракурсах. В том числе со спины, чтобы продемонстрировать упругие ягодицы и тонкую талию. Глядя на фигуру Эмили, которая только в марте родила сына, сложно в это поверить. Именно такая реакция от пользователь ожидала бизнесвумен. К слову, с кем Ратаковски оставила сына, она не указала.

Ранее мы писали про самое модное платье этого лета, которое Эмили носит с яркой обувью.

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