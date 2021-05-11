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Слишком красивая: полуобнаженная Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в одном белье

Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала новую коллекцию нижнего белья, созданную для Marks and Spencer.

Вещи в винтажном стиле она примерила сама, вызвав бурную реакцию сети.

Роузи Хантингтон-Уайтли запостила несколько кадров с данной съемки, которые демонстрируют не только стильные вещи, но и совершенную фигуру британской модели. Возлюбленная Джейсона Стетхэма позирует в темно-синем комплекте: топе с кружевным лифом и плиссированной оборкой, а также свободных шортиках из такого же материала. Еще она надела такого же оттенка бюстгальтер и трусики.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новой съемке (фото: instagram.com/marksandspencer; instagram.com/rosiehw)

"Созданный мной новый ассортимент, вдохновленный винтажем, теперь доступен для покупки на @marksandspencer. Я черпала вдохновение в декадентских 1920-х годах. Думаю, это моя любимая коллекция", - призналась Роузи.

В сети ее пост вызвал настоящий фурор. "Всегда такая классическая и красивая", "Слишком красивая", "Поразительная", "Просто супер", "Этот цвет!", "Это любовь", "Абсолютно люблю - 1920-е годы - мое любимое десятилетие!!", - восхищаются фанаты.

Ранее модель показала, какие самые модные сандалии этого лета и как их носить.

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